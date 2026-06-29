Darf doch nicht wahr sein: Stellwerk legt Bahnverkehr auf wichtiger NRW-Strecke weiter lahm

Wuppertal - Die Einschränkungen für Bahnreisende rund um Wuppertal reißen nicht ab. Auch nach eineinhalb Wochen haben Techniker ein Stellwerk, das den Zugverkehr zwischen Wuppertal und Düsseldorf regelt, noch nicht endgültig in Betrieb nehmen können.

Ein defektes Stellwerk sorgt dafür, dass die Einschränkungen für Bahnreisende rund um Wuppertal nicht abreißen. © Marcel Kusch/dpa

Eine Prognose, wann wieder Züge auf der Strecke fahren können, gebe es nicht, sagte ein Bahnsprecher. Zwischen Düsseldorf und dem Wuppertaler Hauptbahnhof fahren bis auf Weiteres keine S-Bahnen und Regionalzüge, sondern nur Ersatzbusse.

Das Stellwerk war bereits am 18. Mai ausgefallen. Tagelang hatten Techniker vergebens nach dem Fehler für den folgenschweren Ausfall gesucht. Nach einer Woche schien das Problem gefunden zu sein.

Techniker wechselten Komponenten in einem Computersystem aus - anschließend wurde das Stellwerk am vergangenen Freitag schrittweise wieder in Betrieb genommen. Doch schon am Sonntag war das System erneut außer Betrieb.

"Uns ist bewusst, dass diese erneute Störung für Fahrgäste eine besondere Belastung darstellt", teilte die Bahn mit. "Wir bitten alle Reisenden für die erneut entstehenden Unannehmlichkeiten um Entschuldigung."

Bahnreisende in der Region rund um Wuppertal sind im Moment ohnehin leidgeprüft. Seit Anfang Februar ist die Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen für eine Generalsanierung voll gesperrt.

Alle Fernzüge, etwa von Köln nach Berlin und Hamburg, werden über das Ruhrgebiet umgeleitet. Für die Pendler in der Region fahren rund 200 Ersatzbusse.