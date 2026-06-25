Stellwerk defekt: Zugverkehr zwischen Frankfurt und Gießen gestört

Frankfurt am Main - Tausende Fahrgäste sind betroffen, gute Nerven und viel Geduld notwendig: Ein defektes Stellwerk sorgt in Hessen noch immer für massive Probleme.

Ein defektes Stellwerk sorgt für Probleme. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, dauern die Störungen zwischen Frankfurt und Gießen am Donnerstag weiter an. Es kommt zu Ausfällen.

Zahlreiche Regionalbahnen sind davon betroffen, Ersatzbusse sollen regionalen Fahrgästen helfen.

Auch im Fernverkehr gibt es Einschränkungen. Die ICE-Züge zwischen Hannover und Karlsruhe, die planmäßig über Marburg, Gießen, Frankfurt am Main, Darmstadt, Weinheim und auch Heidelberg verkehren, fallen den Angaben zufolge aus.

An der Beseitigung der Störung, die inzwischen seit Dienstag für Probleme sorgt, werde durch das Personal "unter Hochdruck" gearbeitet, hieß es.