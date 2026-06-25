Stellwerk defekt: Zugverkehr zwischen Frankfurt und Gießen gestört
Frankfurt am Main - Tausende Fahrgäste sind betroffen, gute Nerven und viel Geduld notwendig: Ein defektes Stellwerk sorgt in Hessen noch immer für massive Probleme.
Wie die Deutsche Bahn mitteilte, dauern die Störungen zwischen Frankfurt und Gießen am Donnerstag weiter an. Es kommt zu Ausfällen.
Zahlreiche Regionalbahnen sind davon betroffen, Ersatzbusse sollen regionalen Fahrgästen helfen.
Auch im Fernverkehr gibt es Einschränkungen. Die ICE-Züge zwischen Hannover und Karlsruhe, die planmäßig über Marburg, Gießen, Frankfurt am Main, Darmstadt, Weinheim und auch Heidelberg verkehren, fallen den Angaben zufolge aus.
An der Beseitigung der Störung, die inzwischen seit Dienstag für Probleme sorgt, werde durch das Personal "unter Hochdruck" gearbeitet, hieß es.
Es wird entsprechend gebeten, sich vor dem Antritt einer Reise über die eigene Verbindung auf der Webseite der Bahn, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft unter der Rufnummer 030970 zu informieren.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa