Nach tagelangem Stillstand: Ab Samstag rollen wieder Züge durch Wuppertal
Wuppertal - Nach einer mehr als einwöchigen Zwangspause können ab Samstag wieder Züge durch Wuppertal fahren.
Die Störung des Stellwerks Wuppertal-Vohwinkel sei nach dem Austausch von Computerteilen behoben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn NRW.
Allerdings werde DB Regio erst am Samstagmorgen zum Normalbetrieb zurückkehren. Grund dafür sei die angespannte Lage angesichts der Hitze.
Für die Angebote der DB Regio gelte deshalb am Freitag wie in den vergangenen Tagen zuvor ein Schienenersatzverkehr. Dessen Fahrplan sei in den digitalen Auskunftsmedien einsehbar.
Der Fehler in dem Stellwerk war am Donnerstagmorgen aufgetreten. Betroffen von der Stellwerksstörung waren mehrere S-Bahnen und eine Regionalexpress-Linie. Fernzüge werden im Moment ohnehin umgeleitet.
Verkehr sollte nach monatelanger Sperrung wieder anlaufen
Rund um Wuppertal läuft seit Februar die umfangreiche Generalsanierung der Strecke von Köln nach Hagen. Die Strecke ist dafür gesperrt. Gut fünf Monate lang fahren alle Fernzüge etwa von Köln nach Berlin und Hamburg einen weiten Bogen über das Ruhrgebiet. Für die Pendler fahren rund 200 Ersatzbusse.
Den Plänen zufolge soll die Generalsanierung bis zum 10. Juli abgeschlossen sein. Zuletzt hatte die Bahn allerdings schon einige S-Bahn-Gleise der Strecke von Düsseldorf über Wuppertal nach Hagen freigegeben, die teilweise parallel verlaufen. Nach wenigen Tagen stand der Zugverkehr durch Ausfall erneut still.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa