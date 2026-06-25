Nach tagelangem Stillstand: Ab Samstag rollen wieder Züge durch Wuppertal

Wuppertal - Nach einer mehr als einwöchigen Zwangspause können ab Samstag wieder Züge durch Wuppertal fahren.

Nach der behobenen Stellwerksstörung sollen ab Samstag wieder Züge durch Wuppertal fahren. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Die Störung des Stellwerks Wuppertal-Vohwinkel sei nach dem Austausch von Computerteilen behoben, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn NRW.

Allerdings werde DB Regio erst am Samstagmorgen zum Normalbetrieb zurückkehren. Grund dafür sei die angespannte Lage angesichts der Hitze.

Für die Angebote der DB Regio gelte deshalb am Freitag wie in den vergangenen Tagen zuvor ein Schienenersatzverkehr. Dessen Fahrplan sei in den digitalen Auskunftsmedien einsehbar.

Der Fehler in dem Stellwerk war am Donnerstagmorgen aufgetreten. Betroffen von der Stellwerksstörung waren mehrere S-Bahnen und eine Regionalexpress-Linie. Fernzüge werden im Moment ohnehin umgeleitet.