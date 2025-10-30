Defektes Stellwerk an Hauptbahnhof: Zahlreiche Zugausfälle in NRW

Krefeld - Ein defektes Stellwerk bei der Bahn sorgt seit der Nacht für Zugausfälle am Niederrhein. Der Großraum rund um den Hauptbahnhof Krefeld sei zurzeit nicht befahrbar, heißt es auf der Informationsseite der Eisenbahnunternehmen Zuginfo.nrw.

Aufgrund einer Stellwerk-Störung am Hauptbahnhof Krefeld gibt es Zugprobleme in Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Bahn hofft, dass die Reparaturen gegen Nachmittag abgeschlossen sind, sagte eine Sprecherin der DB-Regio.

Techniker hätten einen technischen Defekt in dem Stellwerk festgestellt. Welcher Schaden genau vorliege, sei noch Gegenstand der Untersuchungen.

Auf mehreren Streckenabschnitten fallen laut Zuginfo.nrw unter anderem die Regionalexpress-Linien RE 7, RE 10 und RE 42 aus oder werden so umgeleitet, dass einzelne Bahnhöfe nicht angefahren werden.

Betroffen sind auch die Züge der Regionalbahnen RB 33, RB35. Ersatzweise sollen Busse fahren. Die Züge der RB37 fallen ganz aus.