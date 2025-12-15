Von Sachsen direkt nach Polen und Dänemark: Das bringt der neue Bahn-Fahrplan

Leipzig - Die Deutsche Bahn hat ab Sonntag, den 14. Dezember, einen neuen Fahrplan. Das bedeutet auch einige Veränderungen für Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen . Unter anderem geht es dann direkt nach Paris oder Krakau.

Von Dresden aus kann man ab dem Frühjahr direkt nach Kopenhagen. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Nach fast drei Monaten Baustelle ist die ICE-Strecke nach Berlin wieder frei. Von Halle, Leipzig und Erfurt ist die Hauptstadt somit wieder schneller zu erreichen. Die Fernzüge halten auch wieder in Wittenberg.



Auf der stark genutzten ICE-Strecke von Berlin nach München über Halle und Erfurt werden auch mehr Züge unterwegs sein. Laut Deutscher Bahn fahren täglich 16 schnelle ICE pro Richtung, das sind drei mehr als bisher. Erfurt und Halle werden dadurch im Halbstundentakt angebunden.

Von Halle und Erfurt aus können Reisende direkt nach Paris fahren. Einmal täglich geht es um 8.18 Uhr ab Halle und 8.50 Uhr ab Erfurt in die französische Hauptstadt.

Von Leipzig aus lassen sich bald Wroclaw (Breslau) und Krakow (Krakau) direkt erreichen. In Zusammenarbeit mit der polnischen Bahn PKP fahren zwei Eurocity pro Tag auf dieser Strecke. Sie halten unter anderem auch in Riesa und Hoyerswerda.

Ab Mai soll es zudem von Dresden direkt nach Kopenhagen gehen. Das Angebot werde im Sommer zudem um einen Nachtzug zwischen Kopenhagen und Prag mit Halt in Dresden ergänzt.