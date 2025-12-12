Flixtrain rüstet auf: 65 neue Züge sollen der Deutschen Bahn Konkurrenz machen!

Berlin - 65 neue Fernzüge für den Bahn -Wettbewerber Flixtrain sollen ab 2028 nach und nach in Betrieb gehen.

Flixtrain Geschäftsführer André Schwämmlein (44) möchte die derzeitige Flotte von 15 Zügen weiter ausbauen. © Christian Charisius/dpa

"Die ersten Züge sind bereits in der Produktion. Da sind wir genau im Zeitplan", sagte Flixtrain-Chef André Schwämmlein (44) der Deutschen Presse-Agentur. Produziert werden die Fahrzeuge vom spanischen Hersteller Talgo. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen neue Fahrzeuge bestellt hat. Flixtrain setzte bisher ausschließlich auf ältere, gebrauchte Züge.

Die Talgo-Fahrzeuge sollen künftig das Rückgrat der Flix-Fernzugflotte bilden. "Der Hochlauf wird natürlich etwas dauern", betonte Schwämmlein. "Man bringt nicht von heute auf morgen 65 neue Züge ins Netz." Wann das letzte Fahrzeug ausgeliefert werden soll, ließ er offen. Bei den Zügen handelt es sich um die gleiche Bauart wie beim neuen ICE L der Deutschen Bahn, der ebenfalls von Talgo hergestellt wird. Daher gehe es mit der Zulassung deutlich schneller, sagte Schwämmlein.

Das Unternehmen hatte die 2,4 Milliarden Euro teure Bestellung der neuen Züge inklusive Wartung im Mai bekanntgegeben. Sie umfasst zunächst 30 neue Schnellzüge mit der Option auf 35 weitere. Diese Option wolle Flixtrain auf jeden Fall ziehen. Die derzeitige Flotte umfasst Konzernangaben zufolge 15 Züge.

Bis die ersten neuen Einheiten kommen, will das Unternehmen weiterhin auf modernisierte Gebrauchtfahrzeuge setzen. Innerhalb der kommenden zwei Jahre sollen die bisherigen Sitzplatzkapazitäten auf diese Weise in etwa verdoppelt werden, hieß es.

Für Fahrgäste bedeutet das eine deutliche Ausweitung des bisherigen Fernverkehrs-Angebots. "Wir werden auf den großen Verbindungen einen Zwei-Stunden-Takt anbieten können", sagte der Manager.