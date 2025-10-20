Deutsche Bahn baut in Bayern: Reisende brauchen "viel Geduld"

München - Für zusätzliche neue Gleise und Weichen in Bayern will die Deutsche Bahn im kommenden Jahr mehrere hundert Millionen Euro mehr ausgeben als ursprünglich geplant.

Alte Gleise und Weichen müssen an vielen Stellen in Bayern erneuert werden. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Insgesamt fließen damit mehr als vier Milliarden Euro in den Neubau und Ausbau von Strecken sowie in Bahnhöfe in Bayern, sagte der Vorstandschef der DB InfraGO, Philipp Nagl, der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Großteil davon entfällt auf zwei Generalsanierungen. Jetzt sollen noch einmal knapp 40 Kilometer Gleise und 20 Weichen dazukommen.

Betroffen von den zusätzlichen Baustellen sind demnach die Münchner S-Bahnlinien S2, S4 und S7 sowie das Allgäu-Netz.

Was genau das wann für Fahrgäste auf den Routen bedeutet, werde man rechtzeitig mitteilen.

"Wir wissen, dass die vielen Baustellen im nächsten Jahr den Reisenden viel Geduld abnötigen werden, und bitten um Verständnis", sagte Nagl. "Gleichzeitig wollen wir dauerhafte Einschränkungen im Bahnbetrieb möglichst vermeiden."