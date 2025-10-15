Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof: Massive Ausfälle im Fernverkehr
Hamburg - Wegen eines Kabelschadens kommt es am Mittwochnachmittag zu massiven Zugausfällen sowie Störungen am Hamburger Hauptbahnhof. Die Reparatur dauert laut Angaben der Deutschen Bahn wohl noch bis Donnerstagmorgen an.
Die Weichen könnten wegen des Kabelschadens nicht gestellt werden.
Die Deutsche Bahn schreibt auf ihrer Webseite: "Aufgrund eines defekten Stellwerkes in Hamburg Hbf kommt es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn".
Der gesamte Fernverkehr Richtung Süden sei davon betroffen. Bis Betriebsschluss am Mittwoch fahren die Züge nur im Stundentakt und enden in Harburg.
Aktuell betroffen sind unter anderem die folgenden Verbindungen im Fernverkehr:
- ICE-/IC-Züge über Hamburg Hbf
- EC-Züge der Verbindung Hamburg - Kopenhagen
- NJ-Züge der Verbindung Hamburg - Wien
- NJ-Züge der Verbindung Hamburg - Zürich
Regionalzüge seien nur begrenzt betroffen. Die meisten Bahnen erreichen wie geplant den Hamburger Hauptbahnhof. Nicht beeinträchtigt sei laut DB der S-Bahnverkehr.
"Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung. Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten", meldet die Deutsche Bahn.
Die Reparaturen würden allerdings bis voraussichtlich Donnerstagmorgen andauern.
Erstmeldung um 17.16 Uhr. Artikel aktualisiert um 18.25 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters