Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof: Massive Ausfälle im Fernverkehr

Hamburg - Wegen eines Kabelschadens kommt es am Mittwochnachmittag zu massiven Zugausfällen sowie Störungen am Hamburger Hauptbahnhof. Die Reparatur dauert laut Angaben der Deutschen Bahn wohl noch bis Donnerstagmorgen an.

Hunderte Fahrgäste des Fernverkehrs stranden wegen eines Kabelschadens am Hamburger Hauptbahnhof. © NEWS5 / Sebastian Peters

Die Weichen könnten wegen des Kabelschadens nicht gestellt werden.

Die Deutsche Bahn schreibt auf ihrer Webseite: "Aufgrund eines defekten Stellwerkes in Hamburg Hbf kommt es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn".

Der gesamte Fernverkehr Richtung Süden sei davon betroffen. Bis Betriebsschluss am Mittwoch fahren die Züge nur im Stundentakt und enden in Harburg.

Aktuell betroffen sind unter anderem die folgenden Verbindungen im Fernverkehr:

ICE-/IC-Züge über Hamburg Hbf

EC-Züge der Verbindung Hamburg - Kopenhagen

NJ-Züge der Verbindung Hamburg - Wien

NJ-Züge der Verbindung Hamburg - Zürich

Regionalzüge seien nur begrenzt betroffen. Die meisten Bahnen erreichen wie geplant den Hamburger Hauptbahnhof. Nicht beeinträchtigt sei laut DB der S-Bahnverkehr.