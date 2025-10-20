Person auf Schnellfahrstrecke von ICE erfasst: Wichtige Fernverbindung unterbrochen
Ilmenau - Nichts geht mehr auf der Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Oberfranken in Bayern! Am Montagnachmittag hat sich dort ein tödlicher Unfall ereignet.
"Gegen 15 Uhr ist ein ICE zwischen der Ilmtalbrücke und dem Tunnel Tragberg mit einer Person kollidiert", erklärte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale Thüringen auf TAG24-Anfrage.
Beide Gleise hätten gesperrt werden müssen. Nach TAG24-Informationen handelt es sich beim Unfallzug um ICE 509, der sich auf dem Weg nach München befand.
"Noch ist unklar, ob ein Suizid vorliegt", sagte der Sprecher. Es seien Kräfte der Bundespolizei, der Landespolizei sowie Kriminalisten vor Ort.
Es kommt zu erheblichen Behinderungen im Fern- und Nahverkehr. Alle ICE-Verbindungen zwischen München und Berlin über Erfurt sind betroffen - ebenso der RE29, der nur zwischen Nürnberg und Coburg verkehren kann.
Fahrgäste müssen sich auf enorme Verspätungen einstellen. Durch Umleitungen über Fulda und Würzburg verlängert sich die Fahrzeit um rund zwei Stunden. Die Störung soll noch bis zum Abend andauern.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da der Vorfall jedoch große Auswirkungen auf den Bahnverkehr hat, entschied sich die Redaktion, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa