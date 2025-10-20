Person auf Schnellfahrstrecke von ICE erfasst: Wichtige Fernverbindung unterbrochen

Ilmenau - Nichts geht mehr auf der Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Oberfranken in Bayern ! Am Montagnachmittag hat sich dort ein tödlicher Unfall ereignet.

Ein ICE hat auf der Schnellfahrstrecke Erfurt-Ebensfeld eine Person erfasst. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

"Gegen 15 Uhr ist ein ICE zwischen der Ilmtalbrücke und dem Tunnel Tragberg mit einer Person kollidiert", erklärte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale Thüringen auf TAG24-Anfrage.

Beide Gleise hätten gesperrt werden müssen. Nach TAG24-Informationen handelt es sich beim Unfallzug um ICE 509, der sich auf dem Weg nach München befand.

"Noch ist unklar, ob ein Suizid vorliegt", sagte der Sprecher. Es seien Kräfte der Bundespolizei, der Landespolizei sowie Kriminalisten vor Ort.

Es kommt zu erheblichen Behinderungen im Fern- und Nahverkehr. Alle ICE-Verbindungen zwischen München und Berlin über Erfurt sind betroffen - ebenso der RE29, der nur zwischen Nürnberg und Coburg verkehren kann.