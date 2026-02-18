Deutsche Bahn: Cyber-Attacke war Ursache für IT-Störung!
Berlin - Eine Cyber-Attacke hat für einen Ausfall der IT-Systeme der Deutschen Bahn gesorgt! Am Vormittag gaben Betreiber Entwarnung.
"Nach einer DDoS-Attacke gestern Mittag gegen die IT-Systeme der Deutschen Bahn stehen bahn.de und DB Navigator aktuell allen Reisenden wieder zur Verfügung", teilte die Deutsche Bahn am Mittwochvormittag mit. Abwehrmaßnahmen hätten gegriffen. Man hätte die Auswirkungen für Kunden so gering wie möglich gehalten, hieß es.
Am späten Dienstagnachmittag informierten die Betreiber über eine Störung ihrer Systeme.
Am Dienstagabend erklärte der Konzern, dass diese wieder weitgehend stabil laufen würden.
Am Mittwochmorgen dann: erneute Ausfälle bei Auskunfts- und Buchungssystemen.
Bei einem DDoS-Angriff versuchen Angreifer mit Botnetzen eine Website mit Zugriffen zu überlasten, sodass diese lahmgelegt wird.
Erstmeldung vom 18. Februar 2026, 9.30 Uhr; letzte Aktualisierung 11.36 Uhr.
Titelfoto: Fotomontage: Sebastian Gollnow/dpa//Klaus-Dietmar Gabbert/dpa