Deutsche Bahn: Cyber-Attacke war Ursache für IT-Störung!

Berlin - Eine Cyber-Attacke hat für einen Ausfall der IT-Systeme der Deutschen Bahn gesorgt! Am Vormittag gaben Betreiber Entwarnung.

Etwa bei der Nutzung des DB Navigators kam es am Dienstag und Mittwoch zu Problemen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

"Nach einer DDoS-Attacke gestern Mittag gegen die IT-Systeme der Deutschen Bahn stehen bahn.de und DB Navigator aktuell allen Reisenden wieder zur Verfügung", teilte die Deutsche Bahn am Mittwochvormittag mit. Abwehrmaßnahmen hätten gegriffen. Man hätte die Auswirkungen für Kunden so gering wie möglich gehalten, hieß es.

Am späten Dienstagnachmittag informierten die Betreiber über eine Störung ihrer Systeme.

Am Dienstagabend erklärte der Konzern, dass diese wieder weitgehend stabil laufen würden.