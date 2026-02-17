Weichenarbeiten legen Bahnverkehr zwischen München und Allgäu lahm

München/Buchloe - Wegen des Einbaus von vier neuen Weichen müssen Fahrgäste der Bahn auf der Strecke zwischen München und Allgäu in den kommenden Tagen auf Busse umsteigen. Am Bahnhof Geltendorf (Landkreis Landsberg am Lech) könnten wegen der Arbeiten zwischen 23. Februar und 4. März keine Züge rollen, teilte die Bahn mit.

Womit Bahnfahrer zwischen München und Allgäu rechnen müssen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für den Weichenwechsel müsse zudem die Oberleitung auf der Strecke bis Kaufering abgeschaltet werden - dort können also nur Dieselzüge fahren. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen:

Die Fernzüge zwischen München und Zürich fahren aus der Schweiz kommend nur bis Lindau-Reutin.

Dementsprechend halten sie nicht in München, Buchloe und Memmingen. Auf dieser Strecke sollen laut Bahn Ersatzbusse fahren, deren Fahrplan in Lindau-Reutin auf die Eurocity-Expresszüge in und aus Richtung Zürich abgestimmt ist.

Die RB74 fällt zwischen München und Geltendorf, die RE70 zwischen Fürstenfeldbruck und Geltendorf aus. Ersatz bieten Expressbusse zwischen Geltendorf und Fürstenfeldbruck; zwischen Fürstenfeldbruck und München fahren die S4 oder der RE70.