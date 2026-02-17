Weichenarbeiten legen Bahnverkehr zwischen München und Allgäu lahm
Von Frederick Mersi
München/Buchloe - Wegen des Einbaus von vier neuen Weichen müssen Fahrgäste der Bahn auf der Strecke zwischen München und Allgäu in den kommenden Tagen auf Busse umsteigen. Am Bahnhof Geltendorf (Landkreis Landsberg am Lech) könnten wegen der Arbeiten zwischen 23. Februar und 4. März keine Züge rollen, teilte die Bahn mit.
Für den Weichenwechsel müsse zudem die Oberleitung auf der Strecke bis Kaufering abgeschaltet werden - dort können also nur Dieselzüge fahren. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen:
Die Fernzüge zwischen München und Zürich fahren aus der Schweiz kommend nur bis Lindau-Reutin.
Dementsprechend halten sie nicht in München, Buchloe und Memmingen. Auf dieser Strecke sollen laut Bahn Ersatzbusse fahren, deren Fahrplan in Lindau-Reutin auf die Eurocity-Expresszüge in und aus Richtung Zürich abgestimmt ist.
Die RB74 fällt zwischen München und Geltendorf, die RE70 zwischen Fürstenfeldbruck und Geltendorf aus. Ersatz bieten Expressbusse zwischen Geltendorf und Fürstenfeldbruck; zwischen Fürstenfeldbruck und München fahren die S4 oder der RE70.
Weitere Fahrplanänderungen
RE72/RE96 (München - Memmingen - Lindau)
Züge zwischen Buchloe und München entfallen (Betreiber: Arverio).
Expressbusse ohne Halt zwischen München Hbf und Buchloe geplant.
Weitere Ersatzbusse zwischen München-Pasing und Geltendorf mit Anschluss nach Buchloe.
RB68 (München - Kaufbeuren - Füssen)
Züge der Bayerische Regiobahn enden aus dem Allgäu kommend in Geltendorf.
Umstieg in Ersatzbusse nach Fürstenfeldbruck.
Zusätzliche Pendelzüge zwischen Geltendorf und Buchloe (mit Halt in Kaufering), Stundentakt von 5.30 bis 22.30 Uhr.
RB67 (Augsburg - Schongau)
Ersatzbusse zwischen Geltendorf und Schondorf.
Am 28. Februar und 1. März auch zwischen Geltendorf und Walleshausen.
S4 (Geltendorf - Ebersberg)
S-Bahn München fährt nur bis Grafrath.
Weiterfahrt nach Geltendorf mit Bussen (alle 20 bis 40 Minuten, ca. 25 Minuten Fahrzeit).
Busanschlüsse in Grafrath auf S-Bahn abgestimmt.
Vor der Abfahrt noch mal kurz Verbindung prüfen
Wegen der kurzfristig geänderten Fahrpläne tauchen die Änderungen laut Bahn bislang nicht bei allen Regionalzuglinien in der Online-Auskunft auf.
Reisende sollten daher die Abfahrten ihrer Züge sicherheitshalber noch einmal kurz vor der Fahrt zum Beispiel im DB Navigator prüfen und bei Arverio oder der Bayerischen Regiobahn im Internet nachschauen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa