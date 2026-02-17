"Unbekannter Fehler": Stundenlange Buchungsprobleme bei der Deutschen Bahn
Berlin - Die Deutsche Bahn (DB) hatte am Dienstagnachmittag stundenlang mit massiven Netzwerk-Problemen zu kämpfen. Manche Funktionen waren nur eingeschränkt verfügbar.
"Keine Suchergebnisse - es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten", lautete die Meldung, wenn Kunden im DB Navigator nach Verbindungen suchen oder Tickets kaufen wollten.
Dazu erklärte der Konzern: "Es kann aktuell zu Störungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Unsere IT-Experten arbeiten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung."
Zeitweise liefen Nutzer-Anfragen ebenfalls auf der Website ins Leere. In einem Bahnforum wurde berichtet, dass auch mehrere Reisezentren betroffen gewesen seien.
Gegen 19 Uhr ließ die Deutsche Bahn schließlich wissen, dass die Systeme wieder "weitgehend stabil" laufen würden. Zu den Gründen für die Ausfälle gab es hingegen keine Erklärung.
Erstmeldung vom 17. Februar, 18.30 Uhr. Letzte Aktualisierung am 17. Februar, 20.14 Uhr.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa