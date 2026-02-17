"Unbekannter Fehler": Stundenlange Buchungsprobleme bei der Deutschen Bahn

Berlin - Die Deutsche Bahn (DB) hatte am Dienstagnachmittag stundenlang mit massiven Netzwerk-Problemen zu kämpfen. Manche Funktionen waren nur eingeschränkt verfügbar.

Die Deutsche Bahn war am Dienstagnachmittag mit einer IT-Störung konfrontiert. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

"Keine Suchergebnisse - es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten", lautete die Meldung, wenn Kunden im DB Navigator nach Verbindungen suchen oder Tickets kaufen wollten.

Dazu erklärte der Konzern: "Es kann aktuell zu Störungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Unsere IT-Experten arbeiten bereits an Ursachenanalyse und Entstörung."

Zeitweise liefen Nutzer-Anfragen ebenfalls auf der Website ins Leere. In einem Bahnforum wurde berichtet, dass auch mehrere Reisezentren betroffen gewesen seien.