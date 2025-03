Deutsche Bahn knickt ein: ICE-Verbindung nach Dresden doch nicht gestrichen!

DB Fernverkehr wird die ICE-Spätverbindung von Leipzig nach Dresden auch weiterhin anbieten. (Symbolfoto) © Jan Woitas/ZB/dpa

Mitte der Woche hatte ein Fernverkehrssprecher gegenüber TAG24 noch erklärt, dass ICE 1657 künftig an allen Wochentagen (außer samstags) nicht mehr in die sächsische Landeshauptstadt fahren, sondern stattdessen in Leipzig enden soll.

Vom Fahrgastverband PRO BAHN kam daraufhin deutlicher Protest. Die vorgeschlagene Alternative zur Nutzung des Regionalverkehrs entspreche einer "massiven Verschlechterung". Der Osten werde von der DB "abgehängt", so der Vorwurf.

Nun zeigt der Konzern jedoch offenbar Einsicht: Der Spät-ICE bleibt auch ab Mitte Juni weiterhin bestehen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitagabend. Die Leistung sei wieder in der Fahrplanauskunft zu finden.

Tatsächlich kann die Verbindung (ab 22.31 Uhr in Leipzig) auch bereits wieder gebucht werden - derzeit allerdings nur zum Flexpreis-Tarif. Zudem ist bislang unklar, welche ICE-Baureihe zum Einsatz kommen wird.