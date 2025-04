Sachsen will 43 Millionen Euro beisteuern: Grünes Licht fürs Deutschlandticket

Dresden - Das Kabinett gab am Dienstag grünes Licht für die Finanzierung des Deutschlandtickets in Sachsen in diesem Jahr. Wie der Bund auch wird der Freistaat 43 Millionen Euro beisteuern, um die Einnahmeausfälle bei den Verkehrsbetrieben auszugleichen. Damit könnten die sächsischen Verkehrsunternehmen das Deutschlandticket 2025 weiter anbieten.