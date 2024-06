Verhalten dieser DB-Zugbegleiterin schockiert: "Vollkommen unangemessen!"

Hamburg - Kaum ein Pärchen dürfte das Reisezentrum der Deutschen Bahn mehr in Schnappatmung versetzen als Rollstuhlfahrerin "Zauber-Bärin" und ihr Ehemann "Frankyman". Die Bahn-Dauergäste berichten ihren gut zehntausend Fans nun von einem besonders dreisten Vorfall am Hamburger Hauptbahnhof.

Frank Cordes alias "Frankyman" (r.) und seine Frau Karin Cordes-Zabel alias "Zauber-Bärin" teilen ihre Reisen mit der Deutschen Bahn in den sozialen Medien. © Screenshot/X/@DerFrankyman

Am Samstagabend wollten die beiden, die mit bürgerlichen Namen Karin Cordes-Zabel und Frank Cordes heißen, barrierefrei mit dem ICE in Richtung München fahren - so die Ausgangslage. Karin leidet unter einer Zerebralparese und kann nicht ohne ihren Rollstuhl.

Das Übel nahm seinen Lauf, als das Ehepaar mithilfe des Bordhublifts einsteigen wollte und den dafür vorgesehenen Knopf am Wagon drückte. Doch vom Bahnpersonal sei ihnen niemand zu Hilfe gekommen, obwohl eine Zugbegleiterin sie längst gesehen habe. Vor allem ihr Verhalten schockiert!

"Ich sah, wie sie noch mit den Schultern zuckte und einstieg. Ich rief noch 'Was soll das denn?' Der Zug fuhr dann ohne uns ab", schrieb "Frankyman" anschließend in einem geharnischten Beitrag auf X und sprach gar von einer Demütigung.

Was anschließend folgte, dürfte der Horror für viele Reisende sein: Karin und Frank wurden von einem DB-Reisezentrum zum Nächsten geschickt, wo man ihnen immer wieder das Gleiche erzählt habe: Um den Bordhublift zu nutzen, müsse man sich vorher anmelden.

Doch diese Behauptung ist schlichtweg falsch!