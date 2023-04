Entspannung auf den NRW-Schienen: Züge zwischen Essen und Duisburg rollen wieder

Wegen der Bauarbeiten war die Verbindung zwischen Essen und Duisburg am 31. März komplett gesperrt worden - mit Auswirkungen auf den Zugverkehr bis nach Dortmund und Düsseldorf und auch auf den Fernverkehr. ICEs und ICs hielten nicht in Bochum, Essen und Mülheim/Ruhr.

Die Bahn baut auch an anderen Abschnitten an ihrem Schienennetz: Die erste Vollsperrung zwischen Oberhausen und Arnheim ende an diesem Sonntag (23.59 Uhr), kündigte die Sprecherin an. Danach gehe es dort für weitere Baumaßnahmen mit Teil- und Vollsperrungen weiter.