Erneut IT-Störung bei der Deutschen Bahn

Berlin - Bahnkunden müssen viel Geduld haben! Nachdem es bereits am Dienstag zu einer IT-Störung bei der Deutschen Bahn gekommen ist, gibt es am Mittwoch erneut Probleme.

Etwa bei der Nutzung des DB Navigators kann es auch am Mittwoch zu Problemen kommen. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

"Aufgrund einer IT-Störung kann es seit heute Morgen erneut zu Auswirkungen auf Auskunfts- und Buchungssysteme kommen", teilte die Deutsche Bahn mit.

Man wären bereits damit beschäftigt, die Ursache des Problems zu beheben, hieß es.

Am späten Dienstagnachmittag informierten die Betreiber zuletzt über eine Störung ihrer Systeme.