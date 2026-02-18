 618

Erneut IT-Störung bei der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn kämpft am Mittwoch erneut mit einer IT-Störung, mit Auswirkungen auf Auskunfts- und Buchungssysteme.

Von Chris Pechmann

Berlin - Bahnkunden müssen viel Geduld haben! Nachdem es bereits am Dienstag zu einer IT-Störung bei der Deutschen Bahn gekommen ist, gibt es am Mittwoch erneut Probleme.

Etwa bei der Nutzung des DB Navigators kann es auch am Mittwoch zu Problemen kommen. (Symbolfoto)
Etwa bei der Nutzung des DB Navigators kann es auch am Mittwoch zu Problemen kommen. (Symbolfoto)  © Sebastian Gollnow/dpa

"Aufgrund einer IT-Störung kann es seit heute Morgen erneut zu Auswirkungen auf Auskunfts- und Buchungssysteme kommen", teilte die Deutsche Bahn mit.

Man wären bereits damit beschäftigt, die Ursache des Problems zu beheben, hieß es.

Am späten Dienstagnachmittag informierten die Betreiber zuletzt über eine Störung ihrer Systeme.

Am Abend erklärte der Konzern, dass diese wieder weitgehend stabil laufen würden. Zur näheren Hintergründen machte die Bahn keine Angaben.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

