Fernbus floppt: Usedom-Berlin-Linie wird eingestellt

Berlin/Heringsdorf - Direkt mit dem Bus von Berlin nach Usedom ? Damit ist nun Schluss.

Die Linie sei durch die geringe Auslastung nicht wirtschaftlich zu betreiben. © Stefan Sauer/dpa

Die Usedomer Bäderbahn (UBB) stellt ihre Fernbuslinie zwischen Usedom und Berlin zum Februar ein. Die Auslastung in den zurückliegenden Jahren sei zu gering, die Nachfrage kaum vorhanden, teilte die Deutsche Bahn mit, zu der die UBB als hundertprozentiges Tochterunternehmen gehört.

"Die Linie ist mit einer durchschnittlichen Auslastung von nur acht Prozent nicht wirtschaftlich zu betreiben", schrieb die Bahn in einer Mitteilung.

Auch umfangreiche Werbung und geringere Taktung konnten demnach die Auslastung nicht erhöhen.

"Wir bedauern diese Entscheidung sehr, müssen aber die Konsequenzen aus dem offensichtlich nur geringen Bedarf ziehen", wurde UBB-Geschäftsführerin Dörte Basler zitiert.