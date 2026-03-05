ICE-Strecke zwischen München und Ingolstadt gesperrt

Dachau - Eine Streckensperrung auf der Route München - Ingolstadt hat am Donnerstagmorgen Bahnreisenden durch Zugausfälle und Verspätungen Probleme bereitet. Grund sei ein Notarzteinsatz zwischen Dachau und Petershausen gewesen, teilte die Bahn auf ihrem Störungsportal für den Regionalverkehr in Bayern mit.

Viele ICE fahren aufgrund der Sperrung nicht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Auch ICE-Züge auf der viel befahrenen Route München - Nürnberg waren betroffen. Viele Züge mussten laut Bahn einen Umweg über Augsburg und Donauwörth nehmen - was die Fahrt deutlich länger werden ließ.

Züge aus Richtung Norden wendeten laut Bahn in Petershausen, während aus dem Süden kommende Züge in München zurückgehalten wurden.

Wer mit Regionalzügen zwischen Ingolstadt und München fahren wolle, solle auf Verbindungen über Augsburg umsteigen - auch wenn die Fahrt wegen des Umwegs länger dauert.

Fahrgäste der S-Bahnlinie S2 sollten am Vormittag auf Ersatzbusse zwischen Dachau und Petershausen umsteigen können, teilte die Bahn mit.

Ein Bahnsprecher sagte am Vormittag, eine Aussage zur genauen Dauer der Sperrung sei nicht möglich. Diese sei "abhängig von der behördlichen Freigabe der Strecke".