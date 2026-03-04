Achtung, Bahn-Kunden: Strecke Amberg - Schwandorf nach Brückenschaden gesperrt

Ein beschädigter Stahlträger legt den Zugverkehr zwischen Amberg und Schwandorf lahm. Das ist darüber bekannt.

Von Cordula Dieckmann

Amberg - Ein Unfall an einer Bahnbrücke im oberpfälzischen Amberg hat den Zugverkehr Richtung Schwandorf zum Erliegen gebracht.

Ein Unfall hat die Bahnstrecke von Amberg aus in Richtung Schwandorf zum Erliegen gebracht.  © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Lastwagen oder ein Fahrzeug mit Aufbau habe den Stahlträger der Brücke bei der Durchfahrt von unten berührt und beschädigt.

Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg mit. 

Die Deutsche Bahn sprach von einem Brückenanfahrschaden und teilte die vorübergehende Sperrung der Strecke mit.

Zudem sollte ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

Der Unfall ereignete sich an der Bahnlinie von Amberg über Irrenlohe nach Schwandorf. Auf der Internetseite war eine Störung bis in den späten Abend hinein angegeben.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

