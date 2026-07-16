Frisch saniert und schon wieder Ärger: Bahnverkehr zwischen Köln und Wuppertal ausgebremst

Leverkusen/Wuppertal - Nach der fünfmonatigen Generalsanierung wird es auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Wuppertal noch bis in den Spätsommer hinein zu Einschränkungen kommen.

Die marode Brücke über der Wupper bei Leverkusen-Opladen sorgt dafür, dass die frisch sanierte Bahnstrecke vorerst nur eingleisig befahrbar ist. © Federico Gambarini/dpa

Wegen der Reparatur einer alten Brücke über die Wupper werde es bis "mindestens Mitte September" Beeinträchtigungen geben, meldeten die Bahnunternehmen auf der Internetseite zuginfo.nrw.

Ein Bahnsprecher kündigte an, man werde im Laufe des Tages genauer sagen können, welche Auswirkungen das für Reisende im Nah- und Fernverkehr habe. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Die stark befahrene Strecke war seit Anfang Februar für knapp 800 Millionen Euro modernisiert worden. Am vergangenen Freitag wurden die Arbeiten offiziell beendet.

Doch ausgerechnet am letzten Tag der Generalsanierung fiel auf, dass eine Brücke über den Fluss Wupper bei Leverkusen-Opladen marode ist. Deshalb konnte die Strecke anders als geplant nur eingleisig freigegeben werden.

Seitdem fallen im Fernverkehr und im Regionalverkehr erneut zahlreiche Züge aus oder werden umgeleitet. Die Züge, die über die eingleisige Strecke fahren können, sind mit einer Verspätung von mindestens 15 Minuten unterwegs.