Geduldsprobe 2026: Diese Strecken im Ländle sind von Bahn-Baustellen betroffen

Von Oliver Schmale Stuttgart - Ob Hochrheinbahn, Südbahn oder S-Bahn Stuttgart: Bauarbeiten bringen 2026 erhebliche Einschränkungen für Pendler und Reisende in Baden-Württemberg. Hier gibt es die wichtigsten Informationen im Überblick.

Elektrifizierung der Hochrheinbahn

Mit der Elektrifizierung der Hochrheinbahn soll eine Ära von umweltschädlichen Diesel-Zügen enden. © Philipp von Ditfurth/dpa Pendler und Reisende müssen sich auf der Hochrheinbahn zwischen Basel und dem badischen Erzingen bis Ende 2027 auf Baustellen und weitreichende Streckensperrungen einstellen. Los ging es bereits im September. Ab 26. April 2026 ist vorgesehen, die Hochrheinbahn zwischen Rheinfelden und Erzingen für die Bauarbeiten zu sperren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Abschnitt Waldshut – Erzingen soll im Frühjahr 2027, der Abschnitt Rheinfelden – Waldshut im Sommer 2027 wieder für den Bahnverkehr geöffnet werden. Die Linie im Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz wird elektrifiziert. Die Kosten für den Ausbau der rund 75 Kilometer langen Verbindung wurden bisher mit 434 Millionen Euro veranschlagt.

Südbahn

Für die Erneuerung von drei Brücken wird die Strecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg vom 6. März (abends) bis 8. Juni 2026 (zum Betriebsstart) gesperrt. Die Zeit wird zugleich für weitere Instandhaltungsmaßnahmen genutzt.

S-Bahn im Raum Stuttgart

Im Rahmen von Stuttgart 21 wird der Bahnknoten in Stuttgart als erster bundesweit komplett digitalisiert. © Monika Skolimowska/dpa Die Bauarbeiten und die Modernisierung an der S-Bahn-Stammstrecke zwischen den Halten Stuttgart Hauptbahnhof (tief) und Stuttgart-Vaihingen gehen weiter. Während der Sommerferien vom 20. Juli 2026 bis 11. September 2026 soll die Strecke mit moderner Leit- und Sicherungstechnik ausgestattet werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Schon von Ende Februar bis Ende März 2026 kommt es aufgrund von Bauarbeiten teilweise zu Fahrplanänderungen im S-Bahn, Regional- und Fernverkehr in den Abschnitten zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Fellbach sowie Stuttgart-Untertürkheim. Ebenfalls kommt es in diesen Bereichen im April 2026 (über Ostern) sowie von Anfang Juni 2026 an bis Anfang Juli 2026 zu Bauarbeiten mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Deutsche Bahn Pendler können aufatmen: Bahn-Chaos zwischen Düsseldorf und Köln behoben Auf den Fildern sind zwischen Stuttgart-Rohr und Goldberg an sechs Wochenenden im Zeitraum von Mitte Januar 2026 an bis Ende Februar 2026 ebenfalls Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) vorgesehen. Voraussichtlich im April 2026 sowie später im Jahr im Oktober und November seien weitere Kabeltiefbauarbeiten auf den Fildern geplant.

Bahnhof Ulm

Eigentlich wollte die Deutsche Bahn Anfang des Jahres für die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks den Hauptbahnhof der Stadt länger vom Netz abkoppeln. Doch das ist vom Tisch. Nun wird er zwischen Dienstag, 13. Januar 2026, 0 Uhr, und Montag, 19. Januar 2026, 4 Uhr von Fernverkehrszügen nicht angefahren. Die Baumaßnahmen seien so optimiert worden, dass ein eingeschränkter Regionalverkehr möglich bleibe, teilte das Unternehmen mit. Es werde über weitere notwendige Sperrungen informiert. Die Aufteilung auf mehrere Sperrphasen wurde früheren Angaben zufolge möglich, weil man das Layout des Stellwerks nochmals optimiert habe und die Abläufe zur Inbetriebnahme neu organisiere.

Brenzbahn