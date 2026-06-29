Hitze verzieht Schienen: Deutsche Bahn sperrt Zugstrecken in Bayern

München - Mehrere Bahnstrecken in Bayern sind derzeit nach dem Hitzewochenende für den Zugverkehr gesperrt.

Bahnschienen in Bayern haben sich unter den hohen Temperaturen verzogen. Nun müssen die Strecken repariert werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Grund dafür sei, dass sich die Schienen bei extremer Hitze verziehen können, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Betroffen sind in Bayern derzeit die Strecken von Zwiesel nach Bodenmais, von Cham nach Bad Kötzting sowie zwischen Murnau und Oberammergau. Aktuelle Informationen zur Betriebslage findest Du unter www.regional.bahn.de.

Die Strecken sollen in den nächsten Tagen wieder für Zugfahrten freigegeben werden, möglicherweise mit verminderter Geschwindigkeit, sagte die Sprecherin weiter.