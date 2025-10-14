"ICE City": Deutsche Bahn beginnt Großprojekt in Erfurt

Erfurt - Die Deutsche Bahn investiert nicht nur in ein bundesweites Weiterbildungszentrum, sondern auch einen Bürokomplex in Erfurt .

Die Deutsche Bahn errichtet in Erfurt ein Büro- und Ausbildungskomplex. © Martin Schutt/dpa

Für das Bürohaus in der "ICE City" auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in der Thüringer Landeshauptstadt begannen am Dienstag die Bauarbeiten, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Die DB investiert nach eigenen Angaben insgesamt rund 250 Millionen Euro in der "ICE City" in Erfurt.

Das sechsgeschossige Gebäude mit etwa 10.000 Quadratmetern Nutzfläche werde in Holzhybridbauweise errichtet und solle im September 2027 fertiggestellt sein. In vier Geschossen würden Büros für DB-Mitarbeiter entstehen, deren Arbeitsplätze bisher dezentral untergebracht seien.

Das Erdgeschoss und erste Etage würden für den ebenfalls auf dem Areal entstehenden DB Campus genutzt, in den die Bahn nach Angaben einer Sprecherin allein rund 110 Millionen Euro investieren wird. Der Auftakt für den Campus-Bau erfolgte bereits im Februar 2024.

Er soll als Weiterbildungs- und Veranstaltungszentrum der Deutschen Bahn künftig pro Jahr bis zu 15.000 Teilnehmer an verschiedenen Veranstaltungen haben.

