Monatelange Sperrung: Bahn saniert wichtige Strecke zwischen Köln und Hagen

Köln/Wuppertal - Umleitungen im Fernverkehr, Ersatzbusse für Pendler: Zwischen Köln , Wuppertal und Hagen fahren bald mehr als fünf Monate lang fast keine Züge mehr.

Marode Gleise und alte Technik sorgen seit Jahren für Probleme zwischen Köln und Hagen. Jetzt investiert die Bahn rund 800 Millionen Euro in die Strecke. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die Bahn unterzieht eine ihrer wichtigsten Strecken in Nordrhein-Westfalen ab dem 6. Februar (21 Uhr) einer Generalsanierung. Das verlangt Reisenden einiges ab. Denn die Auswirkungen reichen über die Region hinaus, auch wegen einer weiteren Großbaustelle im östlichen Ruhrgebiet.

Die rund 65 Kilometer lange Strecke von Hagen nach Köln ist eine der wichtigsten Ost-West-Achsen im Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen.

Im Regionalverkehr fahren dort Züge auf rund zehn Linien und verbinden Städte wie Köln und Düsseldorf mit dem westfälischen Landesteil. Im Fernverkehr fahren dort unter anderem ICE von Köln nach Hannover und Berlin oder nach Hamburg.

Auch nicht unwichtig: Wenn es auf der anderen wichtigen Ost-West-Achse im Ruhrgebiet zu einer Störung kommt, werden Fernzüge regelmäßig über Wuppertal umgeleitet. Diese Möglichkeit fällt während der Bauphase ebenfalls weg.