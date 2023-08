13.08.2023 14:22 ICE reißt Oberleitung kaputt! Streckensperrung in Hamburg

In Hamburg hat ein ICE am Sonntagvormittag eine Oberleitung im Bereich der Elbbrücken beschädigt. Es kam zu einer Streckensperrung in diesem Bereich.

Von Robert Stoll

Hamburg - Glück im Unglück! Ein ICE hat am Sonntagvormittag in Hamburg eine Oberleitung abgerissen und für eine zeitweise Streckensperrung geführt. Der ICE beschädigte an den Hamburger Elbbrücken eine Oberleitung. © Lars Ebner Wie die Bundespolizei am frühen Nachmittag mitteilte, hatte der Schnellzug die Oberleitung im Bereich der Strecke Ericus und Rothenburgsort beschädigt. Die Einsatzkräfte ordneten umgehend eine Sperrung für diesen Bereich und die Güterumgehungsbahn sowie eine Stromabschaltung an. Zum großen Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste in dem Zug. Der ICE befand sich auf einer Leerfahrt. Deutsche Bahn Bahn-Sanierung in "Rekordzeit" - Wissing: "Baustellen für fünf Monate ertragen!" Vor Ort stellte sich heraus, dass die Oberleitung auf einer Länge von rund 1000 Metern auf den Gleisen lag. Nach ersten Erkenntnissen lagen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Weil der Zug nach dem Unglück nicht mehr fahrbereit war, blieb die Strecke gesperrt und wurde gegen 11.20 Uhr von der Bundespolizei an den Notfallmanager und die Techniker der Deutschen Bahn übergeben.

Titelfoto: Lars Ebner