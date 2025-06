In welchem Wagen ist noch Platz? Infos zur S-Bahn-Auslastung dank Neuerung nun noch schneller

Hamburg - In eine überfüllte S-Bahn steigen - Vor allem im Sommer oder auf längeren Strecken eine nervenaufreibende Angelegenheit. Umso hilfreicher sind die Anzeigen am Gleis, welche die Auslastung der Bahn anzeigen.

Alles in Kürze

Mit dem Einsatz der Auslastungsanzeige mit dem Projektnamen "DB Lightgate" sollen Fahrgäste erkennen, in welchem Wagen besonders viele freie Plätze sind. © David Hammersen/dpa

Seit über zwei Jahren ist die in Hamburg entwickelt Lichtsensor-Technik "Lightgate" im Einsatz. Diese ermöglicht es, Fahrgäste am Bahnsteig in Echtzeit darüber zu informieren, welche Wägen der anrollenden Bahn noch besonders leer oder eben ausgelastet sind.

Wie die Technik funktioniert? Die Lichtschranken messen, wie viel Tageslicht durch die Fenster der einfahrenden S-Bahnen dringt. Dementsprechend kann daraus ermittelt werden, wie viele Personen circa im Wagen sitzen. Bei volleren Wägen dringt deshalb auch weniger Licht durch die Fenster und die Information kann an Fahrgäste weitergegeben werden.

Doch eine Neuerung soll die Prognosen in Zukunft noch genauer liefern. Die Deutsche Bahn will mit Künstlicher Intelligenz die Auslastung von S-Bahnen bestimmen. Das geht aus einer Mitteilung der Bahntochter S-Bahn Hamburg hervor.

Neu bei der Lichtschranken-Messung ist, dass Daten mit Kalkulationen Künstlicher Intelligenz abgeglichen werden, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Fahrgäste könnten deshalb früher als bislang über die Auslastung informiert werden.