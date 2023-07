Immer mehr Zugausfälle wegen Personal-Mangel und Bauarbeiten: Laut DB kein Ende in Sicht!

Halle (Saale) - Mal sind es nur einzelne Fahrten, die unter anderem wegen unbesetzter Stellwerke ausfallen. Mal ist es - wie bei der S-Bahn zwischen Halle und Leipzig - jeder zehnte Zug: Vor allem in Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern sind zuletzt immer mehr Zugfahrten "netzbedingt" ausgefallen.

Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (59, FDP) drängt auf schnelle Maßnahmen gegen die Defizite der Bahn. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Das geht aus Daten des Infrastrukturministeriums in Magdeburg hervor. Demnach hat sich der Anteil netzbedingter Ausfälle innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.



Im Jahr 2022 war es auf 36 Strecken zu netzbedingten Ausfällen gekommen. Vor allem Strecken im Süden Sachsen-Anhalts sind den Daten zufolge betroffen.

Etwa von Eisleben nach Halle, von Sangerhausen nach Erfurt oder von Halle nach Leipzig. Von mehr als 414.000 Fahrten fielen demnach 3277 aus: ein Anteil von 0,79 Prozent.

Allein in den ersten fünf Monaten 2023 stieg dieser Anteil auf insgesamt 1,63 Prozent. Vor zehn Jahren lag der netzbedingte Ausfall bei fast null Prozent. Von mehr als einer halben Million Fahrten fielen damals nur 17 netzbedingt aus. Verantwortlich für den Betrieb ist die DB Netz AG, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn.

Und die kämpft mit zwei großen Problemen: veralteter Technik und Personal.

"Unser Netz ist in Teilen zu alt, zu überlastet und zu störanfällig", sagte eine Sprecherin der Bahn. In Sachsen-Anhalt kämen neben Bauarbeiten vor allem Mitarbeiterengpässe in den Stellwerken hinzu.