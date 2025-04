Kaputte Oberleitung sorgt für Chaos im Bahnverkehr

Hamburg/Lübeck - Wegen einer kaputten Oberleitung ist es am Nachmittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Lübeck gekommen.

Polizei und Feuerwehr waren am Mittwoch wegen einer kaputten Oberleitung an der Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Wandsbek im Einsatz. © NEWS5/Sebastian Peters

Gegen 14 Uhr habe ein Zug die Oberleitung zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Wandsbek beschädigt, sagte eine Bahnsprecherin.

Ein Zug habe in der Folge stromlos in dem Abschnitt gestanden. "Die Fahrgäste konnten über einen anderen Zug das Fahrzeug verlassen."

Ein Ersatzverkehr mit Bus zwischen dem Hauptbahnhof und Hamburg-Rahlstedt wurde eingerichtet.

Am frühen Abend habe ein Gleis wieder freigegeben werden können, die Arbeiten am anderen Gleis dauern an. Einzelne Züge könnten wieder durchfahren.