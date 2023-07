Längere Fahrzeiten: Hier fahren ab Montag Busse statt Züge

Auf der Strecke von Chemnitz nach Olbernhau wird ab Montag gebaut. Zwischen Grünhainichen und Olbernhau-Grünthal fahren Busse statt Züge. © Kristin Schmidt

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, soll der Schienenersatzverkerh bis 22. Juli dauern und den Bahnabschnitt von Grünhainichen-Borstendorf und Olbernhau-Grünthal betreffen. Von Chemnitz bis Grünhainichen fahren die Züge planmäßig.

Grund für den Ersatzverkehr ist die Erneuerung des Streckenabschnitts Grünhainichen-Olbernhau. Außerdem wird ein Bahnübergang in Pockau-Lengefeld modernisiert und eine Brücke bekommt neuen Korrosionsschutz. "Auch der Bahnhof Pockau-Lengefeld erhält neue Gleise, eine zusätzliche Weiche und zwei neue Gleisquerungen. Zudem arbeitet die DB an vier Durchlässen", so ein Bahnsprecher.

Die Arbeiten sind nötig, damit auch in Zukunft die Züge in diesem Abschnitt pünktlich fahren.

"Wegen der Bauarbeiten ist der Streckenabschnitt zwischen Grünhainichen-Borstendorf und Olbernhau-Grünthal vom 10. Juli (7.15 Uhr) bis zum 22. Juli (16 Uhr) durchgehend gesperrt. Züge der Linie RB81 Chemnitz - Olbernhau-Grünthal fallen auf dem Streckenabschnitt zwischen Grünhainichen-Borstendorf und Olbernhau-Grünthal aus", so die Deutsche Bahn.