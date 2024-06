Zu viele Züge kaputt: Hier fahren jetzt nur noch Busse

Pirna - Weil der Deutschen Bahn Züge fehlen, muss am Wochenende und darüber hinaus eine Nahverkehrslinie komplett mit Ersatzbussen gefahren werden.

Die roten Dieselzüge der Deutschen Bahn befinden sich in großer Anzahl zur Reparatur in den Werken. Auf der RB71 müssen deshalb Busse fahren. © Max Patzig

Wie das Eisenbahn-Unternehmen am heutigen Freitagnachmittag in einem Schreiben an den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilte, müssen bereits ab Samstag die Fahrten der Regionalbahn 71 durch Busse ersetzt werden. Das Dokument liegt TAG24 vor.

Demnach gebe es momentan einen "massiven Fahrzeugengpass im Bereich der Dieseltriebwagen". Diese sind unter anderem zwischen Heidenau und Altenberg (RB72), als S8 zwischen Dresden und Kamenz sowie eben als RB71 von Pirna über Neustadt und weiter bis Sebnitz unterwegs.

"Trotz Zusatzschichten im Werk Dresden-Altstadt und der Hinzunahme von weiteren Regio-Werken" sei keine rechtzeitige Reparatur der Züge möglich, hieß es weiter.

Von Samstag bis einschließlich Dienstag kommt es nun deshalb zum Bus-Verkehr zwischen Pirna und Neustadt (Sachs). Auf der restlichen Strecke bis nach Sebnitz pendelt ein Großraumtaxi.