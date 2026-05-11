Lokführer meldet Gefahr im Gleisbereich: Vollsperrung im Elbtal!

Rathen - Massive Behinderungen im Oberen Elbtal: Am Samstagabend musste die Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Pirna plötzlich voll gesperrt werden.

Der Bahnverkehr kam am Samstagabend zwischen Pirna und Bad Schandau wegen Luftballons in der Oberleitung zum Erliegen. (Archivbild) © Daniel Förster

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, hatte ein Lokführer gemeldet, dass Luftballons in der Oberleitung des Gleises Obervogelgesang - Rathen hängen.

Die Stromzufuhr sei deshalb um 20.10 Uhr vorübergehend abgestellt worden.

Ein mobiles Team habe vor Ort festgestellt, dass sich ebenfalls Ballons auf dem elbseitigen Gleis verfangen hatten, weshalb auch dort seit 20.50 Uhr keine Fahrten mehr möglich gewesen seien.

Die Folge waren große Verspätungen von 60 bis 90 Minuten auf der S1 und im Fernverkehr zwischen Prag und Berlin sowie Leipzig.