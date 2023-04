Mehr IC-Verkehr auf Saale-Strecke: Springen Pendler jetzt lieber ab?

"Wir freuen uns, dass insbesondere das Saaletal von der Angebotsausweitung ab Dezember profitiert. Aus vielen Städten geht es dann umsteigefrei in den Südwesten. Mit attraktiven zusätzlichen Verbindungen in modernen Zügen können wir noch mehr Reisende für die umweltfreundliche Schiene gewinnen", wird Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, in einer Mitteilung zitiert.

Den Angaben nach halten die IC-Züge in Leipzig, Weißenfels, Naumburg (Saale), Jena (mit Halt in Jena Paradies und Göschwitz), Rudolstadt, Saalfeld, Ludwigsstadt, Kronach, Lichtenfels, Bamberg, Erlangen und Nürnberg.

Und dann? Ein regionaler Pendler hätte zwar kein Problem in Saalfeld einzusteigen, um für die beruflichen Aufgaben in Jena auszusteigen - die IC-Züge halten in Zukunft sowohl in Jena, als auch in Saalfeld, jedoch wartet ein anderes Problem auf ihn.

Der Grund: Die günstigeren Nahverkehrstickets bzw. ab Mai das neue Deutschlandticket kann in dem Fall nicht genutzt werden. Stattdessen müsste dann wohl mehr Geld für den entsprechenden Fernverkehr ausgegeben werden oder es wird von der umweltfreundlichen Schiene abgewichen.