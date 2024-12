Mehr Zugfahrten, aber große Mängel im Betrieb: Ministerin zieht Bilanz!

Allerdings seien die Qualitätsprobleme noch nie so gravierend gewesen, betonte Hüskens. Bis Ende November dieses Jahres seien unter anderem 4,4 Prozent aller Zugfahrten im Nahverkehr ausgefallen.

Wie die Nahverkehrsgesellschaft Nasa mitteilte, war in 45 Prozent der Zugausfälle fehlendes Personal der Grund. In fünf Prozent der Fälle seien es unbesetzte Stellwerke gewesen. In 41 Prozent der Fälle seien es Probleme bei der Infrastruktur, etwa durch ausgefallene Signalanlagen, gewesen.

Um dem gestiegenen Fahrgastaufkommen zu begegnen, sei in den vergangenen Jahren viel in den Ausbau investiert worden, betonte Hüskens.

So werden mit dem anstehenden Fahrplanwechsel am kommenden Wochenende unter anderem auf einigen Strecken mehr Züge eingesetzt und Taktungen verändert.