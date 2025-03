Mehrere Feuer legen ICE-Strecke zwischen München und Ingolstadt lahm

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand an einem Bahndamm im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. © Schmelzer/vifogra/dpa

Nach Angaben der Feuerwehr in Pfaffenhofen an der Ilm brannte es an rund 20 Stellen.

Grund war den Angaben zufolge ein Güterzug, dessen Achse heiß gelaufen war und Funken geschlagen hatte. Am Sonntagnachmittag waren alle Brandstellen gelöscht.

Rund 150 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz.