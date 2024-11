Mehrere Unfälle: Zugverkehr im Norden massiv eingeschränkt

Im norddeutschen Zugverkehr gibt es erhebliche Einschränkungen. © Bodo Marks/dpa

Zuvor hatte ein Gewitter im Landkreis Lüneburg den Bahnverkehr seit Dienstagabend bereits in weiten Teilen Deutschlands massiv beeinträchtigt. Die Folgen eines Blitzeinschlags in einen Baum, der teilweise auf eine Oberleitung kippte, waren in ganz Norddeutschland, aber auch bis in den Süden und nach Basel in der Schweiz zu spüren. Der Blitz war in den Baum in der Gemeinde Deutsch Evern eingeschlagen. Im gesamten Fernverkehr kam es zu Verspätungen und Zugausfällen.



Gegen Mittag meldete die Deutsche Bahn noch Ausfälle der ICE-Züge von Hamburg nach Berlin, die ICE-Züge von Hamburg nach München fallen demnach zwischen Hamburg und Hannover aus. ICE- und IC-Züge von Stralsund nach Frankfurt/Main fallen zwischen Hamburg und Frankfurt aus, und die ICE-Züge von Hamburg nach Darmstadt verspäten sich.

Laut Metronom ist der Nahverkehr auf dem gesamten Streckenverlauf Hamburg – Lüneburg – Uelzen – Celle – Hannover – Göttingen stark eingeschränkt, es kommt zu Zugausfällen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei in diesem Umfang nicht möglich, ein geregelter Zugverkehr frühestens am späten Donnerstagnachmittag "wieder denkbar". "Reisende sollten auf alternative Verkehrsmittel umsteigen", riet Metronom-Sprecher Björn Tiedemann.

Erstmeldung: 9.44 Uhr. Aktualisiert: 14.21 Uhr.