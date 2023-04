Nach Tunneleröffnung: ICE macht in Magdeburg Halt

Magdeburg - Nach der Großinvestition des Tunnels am Magdeburger Hauptbahnhof Anfang April machen nun auch wieder ICE für einen begrenzten Zeitraum Halt in der Landeshauptstadt.

Die dauerhafte Anbindung der Stadt an das ICE-Netz ist kein unbekanntes Thema. Seit Anfang April ist Magdeburg wieder ICE-Halt auf Zeit. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Anfang April wurde der Tunnel in Magdeburg endlich für den Verkehr freigegeben. Schon während der Feierlichkeiten zur Eröffnung und der Rede des Deutsche-Bahn-Managers Marcus Schenkel waren die Rufe nach einem ICE in der Landeshauptstadt nicht zu überhören.

Und das nicht ohne Grund. Am selben Tag fuhren nämlich die ersten Hochgeschwindigkeitszüge der Deutschen Bahn in den Hauptbahnhof ein. Dies jedoch leider vorerst nur für einen begrenzten Zeitraum. Grund für das Eintreffen der ICE in Magdeburg ist, wie eine DB-Sprecherin TAG24 auf Nachfrage mitteilte, eine Baustelle in Brandenburg.

Die Schnellfahrtstrecke zwischen Hannover-Berlin ist aufgrund von Erneuerung der Schienen vorerst nicht befahrbar.