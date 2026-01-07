Nach verheerendem Stellwerk-Brand: Was die Deutsche Bahn jetzt unternimmt

Gerwisch - Es tut sich was bei dem ausgebrannten Stellwerk im Jerichower Land: Die Deutsche Bahn begann am Mittwoch offiziell mit den Bauarbeiten.

Das Stellwerk am Bahnhof Gerwisch brannte im September lichterloh. © Jan Woitas/dpa

Ab dem 7. Januar beginnt die DB zunächst mit dem Rückbau des beschädigten Stellwerks und allen zugehörigen Anlagen in Gerwisch (Sachsen-Anhalt).

Das soll schon Ende Februar erledigt sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Anschließend wird ein modernes elektronisches Stellwerk gebaut, das wohl schon im letzten Jahresviertel in Betrieb genommen werden soll.

Die DB stockt inzwischen stetig weitere Fahrten auf, so soll die RB 40 zwischen Braunschweig und Burg nun öfter über Magdeburg und Genthin fahren.

Auch sollen im ersten Quartal Kabelarbeiten an dem Stellwerk durchgeführt werden, sodass künftig wieder mehr Züge pro Stunde fahren können. Aber bis dahin müssen sich Reisende und Pendler gedulden.