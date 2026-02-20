Fahrgäste müssen sich gedulden: VRR attackiert Deutsche Bahn wegen Ersatzbussen

Köln/Wuppertal - Nach Beginn der aufwendigen Generalsanierung der Bahnstrecke von Köln über Wuppertal nach Hagen wirft der Verkehrsverbund VRR der Bahn eine enttäuschende Leistung bei den Ersatzbussen vor.

Wegen Bauarbeiten ist die wichtige Strecke von Köln nach Hagen für gut fünf Monate dicht. Als Ersatz stehen Busse bereit. © Federico Gambarini/dpa

Der Schienenersatzverkehr "bleibt in der täglichen Umsetzung deutlich hinter dem Anspruch zurück", sagte VRR-Chef Oliver Wittke (59).

"Wir reden nicht über Kinderkrankheiten, sondern über wiederkehrende, strukturelle Mängel, die die Verlässlichkeit für die Fahrgäste spürbar beeinträchtigen", kritisierte der Chef des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr, der für den ÖPNV vom Rheinland bis nach Dortmund zuständig ist.

Ein unzuverlässiger Ersatzverkehr sei nicht nur eine Belastung für die betroffenen Pendler. "Es sinkt auch die Akzeptanz für die notwendigen großen Bauprojekte und Generalsanierungen, die in den kommenden Jahren nicht nur in NRW, sondern bundesweit zu erwarten sind", betonte Wittke.

Der VRR bekomme viele negative Rückmeldungen von Reisenden und habe auch selbst Testfahrten gemacht. Ein großes Problem sei demnach fehlendes oder schlecht geschultes Personal beim Ersatzverkehr. "Busse verfahren sich, fahren falsche Routen oder bleiben an bekannten Engstellen hängen."