29.12.2023 06:29 Neue Monitore an Bahnhöfen in NRW: Worauf sich Reisende jetzt freuen dürfen!

Mit rund 200 neuen Monitoren an Bahnsteigen in Nordrhein-Westfalen will die Deutsche Bahn (DB) für eine bessere Kundeninformation sorgen.

Dortmund/Bielefeld - Mit rund 200 neuen Monitoren an Bahnsteigen in Nordrhein-Westfalen will die Deutsche Bahn (DB) für eine bessere Kundeninformation sorgen. Bis Ende 2024 will die Deutsche Bahn an den NRW-Bahnhöfen weitere 137 Anzeiger austauschen. © Friso Gentsch/dpa Von den modernen Anzeigen sollen kleinere und mittlere Bahnhöfe in NRW profitieren, wie die DB mitteilte. Im zu Ende gehenden Jahr seien 71 Monitore neu in Betrieb gegangen. Bis Ende 2024 sollten weitere 137 Anzeiger ausgetauscht werden. Mit den neuen zweizeiligen Displays informiere die DB an kleineren Bahnhöfen umfangreicher als bisher. "Das Gerät zeigt die nächsten zwei abfahrenden Züge und deren Abfahrtszeit an", hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Deutsche Bahn Bahnverkehr nach Kabeldiebstahl bei Mannheim weiterhin eingeschränkt Reisende könnten die Informationen besser erfassen, weil die Schrift nicht durchlaufe und es eine höhere Auflösung gebe. Auch die Akustik sei verbessert, die Auskünfte daher leichter zu verstehen. Nach einer erfolgreichen Erprobungsphase hatte der Austausch der Monitore in Nordrhein-Westfalen Anfang 2023 begonnen - an zunächst 49 Bahnhöfen waren 71 Monitore installiert worden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa