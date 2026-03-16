Neue Weichen, neues Stellwerk: Diese Probleme kommen auf S-Bahn-Fahrgäste in München zu

Neue Weichen und ein neues Stellwerk sollen die S-Bahn in München zuverlässiger machen. Doch dafür sind Sperrungen nötig. Wie Reisende trotzdem ans Ziel kommen.

Von Frederick Mersi München - Wegen Arbeiten am Münchner Flughafen und der Stammstrecke müssen sich Fahrgäste der S-Bahn in München in den kommenden Wochen auf Probleme einstellen.

Neben Streik gibt es auch noch Baustellen: Die Münchner Innenstadt soll aber laut Bahn gut erreichbar bleiben. © Lukas Barth/dpa Was auf Reisende zukommt: Von Donnerstagabend (21.30 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) können Fluggäste den Münchner Flughafen nicht per Zug erreichen. Grund ist der Bau eines neuen elektronischen Stellwerks, das ein in die Jahre gekommenes und für Störungen anfälliges Stellwerk ersetzen soll. Fahrgäste von Regionalzügen und S-Bahnen müssen deshalb auf Ersatzbusse umsteigen, die jeweils zwischen dem Flughafen und den Bahnhöfen in Neufahrn, Ismaning und Freising pendeln. Deutsche Bahn ICE-Strecke zwischen München und Ingolstadt gesperrt Gleiches gilt laut Bahn von Montagabend, 13. April (22.10 Uhr) bis Freitag, 17. April (5 Uhr). Wer in den bayerischen Osterferien in den Urlaub fliegen will, ist also nicht betroffen. Während eines Großteils der Osterferien wird am S-Bahnhof Isartor an der Stammstrecke gebaut: Vier Weichen werden ausgetauscht, die noch aus der Anfangszeit der Münchner S-Bahn stammen.

Kein Durchkommen auf wichtiger Innenstadtroute

Wegen Arbeiten unter anderem an der Stammstrecke müssen sich Fahrgäste der S-Bahn in München auf Probleme einstellen. © Sven Hoppe/dpa Die Gelegenheit nutzt die Bahn auch für Arbeiten an der im Bau befindlichen zweiten Stammstrecke. Für Fahrgäste bedeutet das etwa zwei Wochen lang: kein Durchkommen auf der wichtigen Innenstadtroute. Aus Richtung Westen fährt die S1 ohne Halt an der Hackerbrücke bis zum Hauptbahnhof, die S2 und S3 fahren durch den Tunnel weiter bis zum Karlsplatz (Stachus). Deutsche Bahn Na endlich! Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin bald wieder frei Dort ist der Umstieg in die U-Bahn leichter als am Hauptbahnhof. Die S4 und die S8 enden vorzeitig in Pasing, die S6 fährt von dort noch bis zum Heimeranplatz. Dort können Fahrgäste per U-Bahn weiter in die Innenstadt fahren, auf der U4 sind dafür zusätzliche Züge unterwegs. Aus Richtung Osten ist für die S2 und die S8 am Ostbahnhof Schluss, die S5 endet in Giesing, die S6 fährt nur bis Trudering. An allen drei Bahnhöfen können Fahrgäste mit der U-Bahn weiter Richtung Innenstadt fahren.

Noch länger kein Halt an zwei Innenstadt-Bahnhöfen