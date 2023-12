Neuer Fahrplan der Deutschen Bahn: Das ändert sich für Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Am heutigen Mittwoch stellte die Deutsche Bahn (DB) den neuen Fahrplan vor, der ab diesem Sonntag gilt. Einige Sachsen-Anhalter dürften sich über die Neuheiten freuen.

Das ICE-Zugpaar aus Berlin via Magdeburg über Nacht von bzw. nach Köln wird mit mehr Sitzplätzen aufgestockt.

Zwischen Rostock, Schwerin, Stendal und Magdeburg bietet die Bahn außerdem eine zweite Intercity-Fahrt an, bei der man aus der Landeshauptstadt eineinhalb Stunden schneller als zuvor an die Ostsee gelangt.

Montags bis samstags fährt der IC über Stendal, Wittenberge und Ludwigslust nach Hamburg, wobei knapp 30 Minuten eingespart werden. Auch zurück geht es Sonntag bis Freitag ohne Umstiege in die Elbestadt.

Aufgrund von Bauarbeiten halten in Stendal erst ab März alle zwei Stunden die ICEs zwischen Berlin und Frankfurt. Bis dahin hält temporär zweistündlich die ICE-Linie Berlin–Hannover–NRW in Stendal, der Intercity in Richtung Amsterdam entfällt somit.

Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember schafft die DB "so viele neue Verbindungen im Fernverkehr wie seit 20 Jahren nicht mehr", hieß es in der Mitteilung.

Genaue Informationen zu allen anstehenden Änderungen findet Ihr auf der Website der DB.