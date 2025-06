Pendler aufgepasst: Weniger Züge auf diesen Strecken – doch zwei neue Linien bringen Verbesserungen

Berlin - Der Regionalzugverkehr in Brandenburg steht vor großen Veränderungen. Während einige Linien reduziert werden, sollen zwei neue Strecken für eine bessere Anbindung sorgen.

Zum einen wird der Ersatzverkehr der Linie RB66 nach Stettin reduziert. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Fahrten, auf denen durchschnittlich weniger als zehn Fahrgäste unterwegs sind, werden ab mit dem Fahrplanwechsel 2025/2026 gestrichen. Das teilte der VBB gegenüber der B.Z. mit.

Die bereitgestellten Gelder in Brandenburg genügen demnach nicht für eine umfassende Finanzierung des bislang vorgesehenen Schienenpersonennahverkehrs.

Betroffen seien jedoch nur Fahrten, die am späten Abend und in den frühen Morgenstunden sowie am Wochenende stattfinden.

Gemeint sind folgende Verbindungen:

Die Linie RB27 verkehrt zwischen Basdorf und Wensickendorf nur noch montags bis freitags während der Hauptverkehrszeiten am Morgen und Nachmittag. Ein Betrieb am Wochenende entfällt.

Der RB36 wird nach 20 Uhr nur noch alle zwei Stunden zwischen Beeskow und Frankfurt (Oder) fahren

Zudem wird der Ersatzverkehr der Linie RB66 nach Stettin reduziert

Ob noch weitere Linien eingeschränkt werden, ist bislang noch unklar.