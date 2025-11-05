Person von Zug erfasst: Verspätungen und Ausfälle im Großraum Halle
Halle (Saale) - Im Bereich des Verschiebebahnhofs der Deutschen Bahn an der Berliner Brücke in Halle (Saale) ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Wie Polizeisprecher Thomas Müller mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 12 Uhr.
Aus bisher ungeklärter Ursache wurde dabei eine Person vom Zug erfasst.
"Durch das Polizeirevier Halle wurde die Todesursachenermittlung eingeleitet und steht derzeitig am Anfang", so der Polizeisprecher.
"Weitere Angaben können seitens der Polizei derzeit nicht angegeben werden."
Im Großraum Halle (Saale) kommt es daher aktuell zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Auch im Bereich der anliegenden Berliner Straße kam es zu temporären Sperrungen des Fahrzeug- und öffentlichen Nahverkehrs.
Möglicherweise handelt es sich bei diesem Vorfall um einen Suizid. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da es in diesem Fall aber zu erheblichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr kommt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Jens Wolf/dpa