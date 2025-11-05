Person von Zug erfasst: Verspätungen und Ausfälle im Großraum Halle

Halle (Saale) - Im Bereich des Verschiebebahnhofs der Deutschen Bahn an der Berliner Brücke in Halle (Saale) ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Großraum Halle (Saale) kommt es aktuell zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. (Symbolfoto) © Jens Wolf/dpa

Wie Polizeisprecher Thomas Müller mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 12 Uhr.

Aus bisher ungeklärter Ursache wurde dabei eine Person vom Zug erfasst.

"Durch das Polizeirevier Halle wurde die Todesursachenermittlung eingeleitet und steht derzeitig am Anfang", so der Polizeisprecher.

"Weitere Angaben können seitens der Polizei derzeit nicht angegeben werden."

Im Großraum Halle (Saale) kommt es daher aktuell zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Auch im Bereich der anliegenden Berliner Straße kam es zu temporären Sperrungen des Fahrzeug- und öffentlichen Nahverkehrs.