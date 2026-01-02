Reparatur an Signaltechnik: Zugausfälle und Verspätungen am Münchner Hauptbahnhof

München - Die Deutsche Bahn meldet auf ihrer Internetseite Einschränkungen am Münchner Hauptbahnhof.

Bis zum Freitagabend sollen die Störungen wieder behoben sein, so der Plan der Bahn. © Lukas Barth/dpa

Der Grund seien Reparaturen an der Signaltechnik, die wegen eines Kabelschadens notwendig geworden seien.

Betroffen ist die Strecke zwischen München und Landshut: Züge aus Richtung Regensburg beziehungsweise Hof enden laut Bahn bereits in Landshut und fahren nicht weiter bis München.

Die Züge der Linie RE3 fahren, werden zwischen Freising und München-Hauptbahnhof jedoch umgeleitet.

Auf der Strecke zwischen Buchlohe und München fallen einige Züge aus, andere würden regulär fahren.

Züge, die aus Richtung Garmisch-Partenkirchen/Weilheim/Kochel Richtung München unterwegs sind, fahren den Angaben zufolge nur bis Starnberg. Die Fahrgäste sollen in die S-Bahn wechseln.