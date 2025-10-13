Polizeieinsatz beendet: ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg wieder freigegeben

Ingolstadt - Zwischen München und Nürnberg war am Montagnachmittag über mehrere Stunden die wichtigste Nord-Süd-Route gesperrt. Nun können die Züge wieder fahren.

Züge am Münchner Bahnhof konnten nicht nach Nürnberg fahren. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Nach der zeitweiligen Sperrung ist die Bahnstrecke wieder frei. Ein Polizeieinsatz, der Grund für die Sperre war, ist beendet, sagte ein Bahnsprecher am Abend.

Zuvor hatten Bahnfahrer mit Umleitungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen müssen.

ICEs wurden wegen der Sperrung der Schnellstrecke über Treuchtlingen umgeleitet, was für Fahrgäste – auch auf der viel genutzten Route München-Berlin – laut Bahn etwa eine halbe Stunde Verspätung bedeutete.