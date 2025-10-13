Polizeieinsatz beendet: ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg wieder freigegeben

Die ICE-Strecke von München nach Nürnberg war für mehrere komplett gesperrt. Nun ist sie wieder freigegeben.

Von Frederick Mersi

Ingolstadt - Zwischen München und Nürnberg war am Montagnachmittag über mehrere Stunden die wichtigste Nord-Süd-Route gesperrt. Nun können die Züge wieder fahren.

Züge am Münchner Bahnhof konnten nicht nach Nürnberg fahren. (Archivfoto)
Züge am Münchner Bahnhof konnten nicht nach Nürnberg fahren. (Archivfoto)  © Peter Kneffel/dpa

Nach der zeitweiligen Sperrung ist die Bahnstrecke wieder frei. Ein Polizeieinsatz, der Grund für die Sperre war, ist beendet, sagte ein Bahnsprecher am Abend.

Zuvor hatten Bahnfahrer mit Umleitungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen müssen.

ICEs wurden wegen der Sperrung der Schnellstrecke über Treuchtlingen umgeleitet, was für Fahrgäste – auch auf der viel genutzten Route München-Berlin – laut Bahn etwa eine halbe Stunde Verspätung bedeutete.

Regionalzüge endeten vorzeitig, die Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein. Details zu dem Polizeieinsatz nannte der Sprecher nicht.

Erstmeldung 17.04 Uhr, Update 18.50 Uhr

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Archivfoto)

