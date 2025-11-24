Bahn-Baustelle wirkt sich auf Fern- und Nahverkehr aus

Erfurt/Eisenach - Wer in den nächsten Tagen rund um Erfurt mit dem Zug fahren möchte, muss sich auf einiges gefasst machen: Für Bauarbeiten werden Strecken gesperrt, Züge umgeleitet und durch Busse ersetzt.

In den nächsten Tagen werden aufgrund von Bauarbeiten Züge rund um Erfurt durch Busse ersetzt. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Ab 0 Uhr am 29. November bis 12 Uhr am 4. Dezember gelten daher zahlreiche Einschränkungen, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Im Fernverkehr halten ICEs auf der Strecke Frankfurt-Erfurt-Leipzig-Dresden nicht in Fulda, Bad Hersfeld, Eisenach und Gotha. Sie werden zwischen Frankfurt und Erfurt mit Halten in Würzburg beziehungsweise Aschaffenburg umgeleitet.

Die Fahrzeit verlängert sich um rund 45 bis 60 Minuten.

Die Züge der IC-Linie zwischen Köln und Gera fahren gar nicht. Für den Abschnitt Erfurt-Weimar-Jena-Gera sollen zusätzliche RE-Züge rollen.