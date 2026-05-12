Probleme bei S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet: So lange sollen sie noch andauern

Frankfurt am Main - Das dürfte Pendlerinnen und Pendlern nicht gefallen: Im Rhein-Main-Gebiet kommt es weiterhin zu spürbaren Unregelmäßigkeiten und Ausfällen im S-Bahn-Betrieb. Mehrere Linien sind betroffen.

Pendlerinnen und Pendlern brauchen gute Nerven. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Hintergrund für die Probleme ist ein Suizid an der Camberger Brücke am Sonntagabend, in dessen Rahmen die Oberleitung stark beschädigt worden sowie ein Schaltschrank in Brand geraten war.

Die Störung soll den Angaben der Deutschen Bahn (DB) zufolge voraussichtlich bis zum Ende der Woche andauern - angepeilt ist demnach Freitag.

Betroffen von Unregelmäßigkeiten und Ausfällen sind die Linien S1, S8 sowie S9. Die Linie S2 fällt momentan komplett aus. Ersatzfahrzeuge wurden einer Sprecherin zufolge bisher nicht eingerichtet.

Laut dem Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) ist mit folgenden Einschränkungen zu rechnen: