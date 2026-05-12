Probleme bei S-Bahn-Linien im Rhein-Main-Gebiet: So lange sollen sie noch andauern
Frankfurt am Main - Das dürfte Pendlerinnen und Pendlern nicht gefallen: Im Rhein-Main-Gebiet kommt es weiterhin zu spürbaren Unregelmäßigkeiten und Ausfällen im S-Bahn-Betrieb. Mehrere Linien sind betroffen.
Hintergrund für die Probleme ist ein Suizid an der Camberger Brücke am Sonntagabend, in dessen Rahmen die Oberleitung stark beschädigt worden sowie ein Schaltschrank in Brand geraten war.
Die Störung soll den Angaben der Deutschen Bahn (DB) zufolge voraussichtlich bis zum Ende der Woche andauern - angepeilt ist demnach Freitag.
Betroffen von Unregelmäßigkeiten und Ausfällen sind die Linien S1, S8 sowie S9. Die Linie S2 fällt momentan komplett aus. Ersatzfahrzeuge wurden einer Sprecherin zufolge bisher nicht eingerichtet.
Laut dem Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) ist mit folgenden Einschränkungen zu rechnen:
- S1: Züge fahren lediglich zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Frankfurt Griesheim sowie zwischen Rödermark Ober-Roden und dem Hauptbahnhof in Frankfurt. Alternativ können entsprechend die Züge der Linien RE20 und RB22 zwischen Frankfurt-Höchst und Hauptbahnhof Frankfurt genutzt werden.
- S2: Züge der Linie S2 verkehren nur zwischen Offenbach Hauptbahnhof und Dietzenbach Bahnhof. Züge der Linie RE20 und RB22 halten zusätzlich in Frankfurt-Griesheim, Frankfurt-Nied, Frankfurt-Zeilsheim, Kriftel, Lorsbach, Eppstein, Eppstein-Bremthal und Niederjosbach.
- S8: Züge der Linie S8 fahren ausschließlich zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof (oben). Die Kurzfahrten zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Flughafen/Kelsterbach entfallen.
- S9: Züge fahren nur zwischen Hanau Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof.
- Königsteinbahn RB12 entfällt zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt-Höchst.
- Linien S1, S2, S5 und S8 verkehren im 30-Minuten-Takt.
Laut Bahn muss der Schaltschrank neu aufgebaut und vor der erneuten Inbetriebnahme entsprechend technisch überprüft werden. Das gilt darüber hinaus ebenfalls für die beschädigte Oberleitung im betroffenen Bereich.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner - natürlich auch komplett anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa