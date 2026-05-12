Tragischer Unfall am Frankfurter Hauptbahnhof legt Stellwerk lahm: Viele Zugausfälle!

Frankfurt - Massive Einschränkungen im Regionalverkehr am Frankfurter Hauptbahnhof! Im Gleisvorfeld hat sich am Sonntagabend ein tragischer Unfall ereignet.

Ein Personenunfall an der Camberger Brücke in Frankfurt hat einen Brand verursacht und dadurch ein Stellwerk lahmgelegt. © Screenshot/Instagram/dereisenbahner_de

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die zuständige Bundespolizei einen Suizid kurz vor 18.30 Uhr an der Camberger Brücke, wodurch es zu einem Spannungsüberschlag und damit einhergehend zu einer gerissenen Oberleitung gekommen sei.

Diese habe einen Stromkasten in Brand gesetzt, woraufhin das angeschlossene Stellwerk ausgefallen sei.

"Betroffen sind die Linien S8, S9 sowie Züge von Vias und Vlexx", erklärte eine Sprecherin.

Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Die Instandsetzung des Stromkastens solle hingegen nach derzeitigem Stand noch bis Montag andauern.