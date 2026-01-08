Prozess um Zugunglück: Richter richtig stinkig auf die Bahn

München - Im Prozess um das tödliche Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen wirft der Richter der Deutschen Bahn Blockade vor.

Zum Start der Ferien war am 3. Juni 2022 ein Zug in Garmisch-Partenkirchen entgleist. Fünf Menschen starben. (Archiv) © Angelika Warmuth/dpa

"Da sind wir jetzt nicht davon ausgegangen, dass die Bahn da so blockiert, nachdem man drei Jahre lang Kooperation gepredigt hat."

Das sagte der Vorsitzende Richter Thomas Lenz am Landgericht München II. "Das ist ein beachtlicher Vorgang."

Hintergrund ist die Zeugenaussage einer von der Deutschen Bahn beauftragten Rechtsanwältin, die nach dem Unglück mit fünf Toten eine zentrale Rolle in der Kommunikation zwischen der Bahn und den Ermittlungsbehörden gespielt hatte.

Sie soll – so sagten es Fahrdienstleiter vor Gericht aus – vor deren Aussagen bei der Polizei mit ihnen gesprochen und angeregt haben, dass sich die fachlichen Einschätzungen zu einem Funkspruch, der bereits vor dem Unglück der auf Probleme auf der Strecke hinwies, sich nicht allzu sehr voneinander unterscheiden sollten.

Sie habe die "feste Erinnerung", dies nicht getan zu haben, betonte die Anwältin. An das Gespräch selbst habe sie allerdings kaum Erinnerungen und könne nicht einmal mehr sagen, wie die beiden Männer ausgesehen hätten.